Новая воркаут-площадка открыта в центре Минска

В центре белорусской столицы открыли новую локацию для занятий спортом. Появилась площадка во дворе домов номер 3 и 5 на улице Красной - рядом с территориальным центром соцобслуживания населения.

Новая воркаут-зона оборудована современной силовой установкой. Здесь разместились 10 спортивных элементов с учетом безопасности для самостоятельных тренировок.

В Минске расширили количество общественных инициатив. В 2026 году реализуют 53 коллективных проекта. Большинство из них направлены на благоустройство территорий возле многоквартирных домов, обновление детских игровых и спортивных комплексов.