Новая жизнь старых домов - 5 ноября в проекте "На контроле Президента"

В Едином реестре пустующих домов более 28 тыс. объектов. Но реальная цифра может быть гораздо больше.

Комитет госконтроля ежегодно фиксирует постройки, отвечающие критериям пустующих, но при этом не включенные в общую базу. А это потенциальная недвижимость, у которой мог бы появиться покупатель.

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