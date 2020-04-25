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Новая аллея появилась в Брестской крепости
Накануне Великой Победы в Брестской крепости высадили липовую аллею. Молодые деревья появились на дороге, ведущей в Восточный форт. Именно там в июне 1941 года шли самые жестокие бои за легендарную цитадель. На небольшой участок земли немецкие войска сбросили 20 пятисоткилограммовых бомб. В здании, где сражались герои, сейчас идет реконструкция - там строят музей. Для участников субботника устроили презентацию и показали, как будет выглядеть новый туристический объект. Откроют музей в конце июня - к годовщине начала войны.
Сегодня в Бресте также начали уборку на месте будущего парка. Он появится в центре города. У нового места отдыха будет своя изюминка - какая именно, пока держат в секрете.
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