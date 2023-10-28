Новая артистка в полуфинале "Фактор.by" - место в команде Иосифа Пригожина заняла Инга Гуреева

Она разлила "Озеро надежды" в свой талант и безоговорочно убедила в нем продюсера Пригожина.

Новая артистка в полуфинале "Фактор.by". Место в команде нового наставника заняла Инга Гуреева. 26-летняя педагог окончила ГИТИС. "Фактор.by" - шанс для нее перезапустить свою мечту и вернуться на сцену. Накануне во втором телекастинге Инга пела последней.

Так, на столе судей еще две звезды. Выбрать фаворитов могут Ольга Бузова и Руслан Алехно. Доплывет ли в Раубичи прошлогодняя "русалка"? И подкупил ли позитив инвалида-сироты звездных наставников?

