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Новая артистка в полуфинале "Фактор.by" - место в команде Иосифа Пригожина заняла Инга Гуреева
Она разлила "Озеро надежды" в свой талант и безоговорочно убедила в нем продюсера Пригожина.
Новая артистка в полуфинале "Фактор.by". Место в команде нового наставника заняла Инга Гуреева. 26-летняя педагог окончила ГИТИС. "Фактор.by" - шанс для нее перезапустить свою мечту и вернуться на сцену. Накануне во втором телекастинге Инга пела последней.
Так, на столе судей еще две звезды. Выбрать фаворитов могут Ольга Бузова и Руслан Алехно. Доплывет ли в Раубичи прошлогодняя "русалка"? И подкупил ли позитив инвалида-сироты звездных наставников?
Пересмотреть телекастинг "Фактор.by" можно ЗДЕСЬ.
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