Новая детская поликлиника в микрорайоне Сухарево готовится к открытию в марте

Новая детская поликлиника в микрорайоне Сухарево готовится к открытию. Строительный объект фактически завершен и распахнет свои двери в марте более чем для 18 тысяч маленьких пациентов. Кроме педиатрического, здесь будут функционировать отделения реабилитации, физиотерапии и своя стоматология. Работать в поликлинике будут 280 медицинских сотрудников. С ходом строительных работ и оснащением медучреждения ознакомился заместитель мэра столицы Артем Цуран.