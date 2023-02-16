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Новая детская поликлиника в микрорайоне Сухарево готовится к открытию в марте

Новая детская поликлиника в микрорайоне Сухарево готовится к открытию. Строительный объект фактически завершен и распахнет свои двери в марте более чем для 18 тысяч маленьких пациентов. Кроме педиатрического, здесь будут функционировать отделения реабилитации, физиотерапии и своя стоматология. Работать в поликлинике будут 280 медицинских сотрудников. С ходом строительных работ и оснащением медучреждения ознакомился заместитель мэра столицы Артем Цуран.

Кстати, медицинское учреждение посетила учительница русского языка и литературы средней школы № 52, участница проекта "Формула управления столицей". Он знакомит работающую молодежь с системой государственного управления на примере местных исполнительных органов власти.

Проект для работающей молодежи "Формула управления столицей" продолжится. Это не только посещение предприятий и организаций столицы - также возможность определиться с профессией в будущем.

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