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Новая экотропа появилась в Минской области

Через заказник "Соколиный" пролегает путь длиной почти в 2 километра. Маршрут идет через лес и знакомит с редкими растениями и животными. Можно увидеть и сокола, занесенного в Красную книгу Беларуси. Заблудиться во время путешествия невозможно: вдоль дороги установлены карты и указатели.

После открытия экологической тропы прошла экскурсия, во время которой можно было понаблюдать за птицами. Время миграции очень благоприятно - можно оценить все разнообразие пернатых.

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