Новая экотропа появилась в Минской области

Через заказник "Соколиный" пролегает путь длиной почти в 2 километра. Маршрут идет через лес и знакомит с редкими растениями и животными. Можно увидеть и сокола, занесенного в Красную книгу Беларуси. Заблудиться во время путешествия невозможно: вдоль дороги установлены карты и указатели.