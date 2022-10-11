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Новая ферма по производству молока и мяса в Гомельском районе станет одной из самых оснащенных в стране

Просторные помещения, автоматический подгонщик и доильный аппарат нового поколения. Новая ферма в Гомельском районе станет одной из самых оснащенных в стране. Запуск комплекса запланирован на начало следующего года. Объект войдет в структуру предприятия, которое специализируется на производстве молока и мяса. Новая ферма позволит значительно увеличить выпуск продукции.

Я думаю, на тысячу голов с вводом этого объекта увеличится дойное стадо. В настоящее время - 2 550 дойного стада. С вводом этого объекта будет увеличена реализация молока, и доходы будут увеличены.
Михаил Рубан, директор ОАО "Знамя Родины"
Работы ведутся ежедневно, включая субботу и воскресенье. Общестроительные работы на завершающей стадии. Готовность на 90 %. Основной объем - это монтаж оборудования.
Иван Маркевич, начальник участка ПМК-5 ОАО "Гомельский объединенный строительный трест"

Уже готовы молочно-доильный блок, помещения для дойного стада на 500 голов. В планах построить еще две траншеи для корма, родильное отделение и помещения для телят.

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