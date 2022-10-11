Новая ферма по производству молока и мяса в Гомельском районе станет одной из самых оснащенных в стране

Я думаю, на тысячу голов с вводом этого объекта увеличится дойное стадо. В настоящее время - 2 550 дойного стада. С вводом этого объекта будет увеличена реализация молока, и доходы будут увеличены.

Михаил Рубан, директор ОАО "Знамя Родины"