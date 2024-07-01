Новая индустриальная локация появится на территории бывшего завода "Мотовело". Узнали, в чем преимущество

Предприятия могут въезжать и сразу начинать свою деятельность. Если нужна модернизация, то они ее проводят сами. У нас все производственные площади уже распределены, офисные продолжаем распределять. Выделены специальные общественные площадки - это второй корпус. Там будет доступ с Партизанского проспекта, можно будет посетить магазины, в том числе Мотовелозавода, зайти в офисы, посетить наш клуб, который будет общественной площадкой

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка