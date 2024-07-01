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Новая индустриальная локация появится на территории бывшего завода "Мотовело". Узнали, в чем преимущество

Новая и значимая локация для развития бизнеса и инновационного производства появится в столице. Минский городской технопарк возводит новую промышленную площадку на Партизанском проспекте. Это территория бывшего завода "Мотовело". Всего здесь почти 200 тысяч квадратных метров: это производственные боксы, офисы, склады, лаборатории. Основное преимущество - готовая инфраструктура, а также преференции. Среди них, к примеру, ноль процентов налога на прибыль за первые 5 лет в статусе компании-резидента технопарка. При этом в ходе реконструкции и строительства сохраняется историческое значение этого места: на Партизанском когда-то были даже павильоны белорусских кинематографистов.

Предприятия могут въезжать и сразу начинать свою деятельность. Если нужна модернизация, то они ее проводят сами. У нас все производственные площади уже распределены, офисные продолжаем распределять. Выделены специальные общественные площадки - это второй корпус. Там будет доступ с Партизанского проспекта, можно будет посетить магазины, в том числе Мотовелозавода, зайти в офисы, посетить наш клуб, который будет общественной площадкой
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка

На Партизанском проспекте продолжает работу и такой "якорный" резидент, как Мотовелозавод. За последнее время предприятие значительно модернизировали. Сегодня в его деловом портфеле более полусотни моделей велосипедов, в том числе и электро.

Мы закупили оборудование, обновили старое, что позволит увеличить долю локализации в мотто- и велотехнике. На сегодня у нас есть велосипед 28-245 - с низкой рамой, дорожный, городской. На новом оборудовании мы освоили раму, вилку. В следующем году мы видим электромотовелосипед. Это велосипед, который схож с мотоциклом, но на электротяге
Сергей Манько, директор ООО "Мотовелозавод"

Отметим, сегодня у Минского городского технопарка несколько площадок. Так, на локации по улице Солтыса работает более 40 компаний-резидентов.

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