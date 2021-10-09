Новая история проекта "Стоп наркобизнес" рассказывает о том, что толкает молодежь к быстрым, но криминальным заработкам

Скажем нет вовлечению белорусской молодежи в наркобизнес! Агентство теленовостей продолжает проект, который акцентирует внимание на острой проблеме, набирающей обороты в Беларуси. Неокрепшие умы отдельные силы пытаются втянуть в торговлю дурманами! Онлайн-маркеты вербуют персонал, обещая большие деньги, легальность и конспирацию. Но в реальности за этим - большие уголовные сроки! Новая история проекта АТН "Стоп наркобизнес" рассказывает о подоплеке, которая толкает молодежь к быстрым, но криминальным заработкам. Зачастую к этому приводят проблемы в семье и нехватка банального разговора с родителями.