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Новая история проекта "Стоп наркобизнес" рассказывает о том, что толкает молодежь к быстрым, но криминальным заработкам
Скажем нет вовлечению белорусской молодежи в наркобизнес! Агентство теленовостей продолжает проект, который акцентирует внимание на острой проблеме, набирающей обороты в Беларуси. Неокрепшие умы отдельные силы пытаются втянуть в торговлю дурманами! Онлайн-маркеты вербуют персонал, обещая большие деньги, легальность и конспирацию. Но в реальности за этим - большие уголовные сроки! Новая история проекта АТН "Стоп наркобизнес" рассказывает о подоплеке, которая толкает молодежь к быстрым, но криминальным заработкам. Зачастую к этому приводят проблемы в семье и нехватка банального разговора с родителями.
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