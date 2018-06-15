Рекламы в Минске станет меньше

Новая концепция оформления Привокзальной площади столицы. Рекламных конструкций у вокзала, на главных проспектах Минска и в подземке станет значительно меньше. Это нашим корреспондентам рассказал главный архитектор столицы Павел Лучинович. Концепция будет реализована к началу II Европейских игр. Оформление вывесок и витрин должно быть в едином, лаконичным стиле. Около здания вокзала появится и большой мультимедийный экран. Изменения затронут и рекламное пространство в минском метро.