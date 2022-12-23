Новая лаборатория по разработке и производству электронных компонентов для микроэлектроники открылась в НИИ радиоматериалов

В НИИ радиоматериалов НАН Беларуси открылась новая лаборатория по разработке и производству электронных компонентов для микроэлектроники. Об этом сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Александр Шумилин, сообщает БелТА.

"Сейчас в Беларуси уделяется очень большое внимание развитию микроэлектроники. В этой лаборатории разрабатывают критическую микроэлектронику, которая не производится на просторах СНГ. Кроме того, здесь внедрено направление разработки сверхвысокочастотных (СВЧ) электронных компонентов, которые, например, применяются в радарах для автомобилей, самолетов, вертолетов и другой технике", - рассказал Александр Шумилин.

По его словам, в новой лаборатории четвертый класс чистоты - это намного чище, чем в некоторых операционных.

"В НАН Беларуси создан кластер по развитию микроэлектроники, СВЧ и оптикоэлектроники совместно с Минпромом и Минобром. Технологии, которые существуют в НИИ радиоматериалов, дают на выходе 50% годных кристаллических микросхем, а благодаря лаборатории годность выхода полупроводников составит 80-90%. Таким образом, их стоимость повысится в два раза, но и качественных кристаллов размером 1 мм на 1 мм будет в два раза больше", - пояснил академик-секретарь.

Он добавил, что открытие лаборатории позволит принимать заказы на изготовление импортозамещающей микроэлектроники как от белорусских заказчиков, так и от российских на сумму $300 тыс., а за год планируется выйти на объемы в $1 млн.

"Мы выстраиваем в лаборатории производство полного цикла. В НИИ радиоматериалов ученые занимаются научными разработками, в дизайн-центре их проектируют в микросхемы - микросборки (МЭМС). В лаборатории будут создаваться мелкосерийные партии опытных образцов, также устройства будут отрабатываться, а далее при необходимости они будут тиражироваться на больших заводах, таких как "Интеграл", "Планар" и другие", - отметил Александр Шумилин.

Он подчеркнул, что оборудование лаборатории произведено в основном белорусской компанией "Планар" и российскими коллегами, но также есть и импортные элементы.