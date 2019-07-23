Новая методика подсчета баллов за ЦТ позволила сделать этот процесс еще более прозрачным

Оценки за ЦТ, которые абитуриенты получили в этом году, более приближены к школьным аттестатам. Новая методика подсчета баллов позволила сделать этот процесс еще более прозрачным. Про вступительную кампанию и белорусское образование в целом рассказал сегодня глава ведомства Игорь Карпенко на встрече с делегацией проректоров из Узбекистана. Кроме того, министр отметил, что, по предварительным сведениям, можно смело сказать: вступительная кампания проходит в штатном режиме. Особенности белорусского образования проректоры из Узбекистана будут изучать следующий месяц. В программе - посещение семи вузов, экскурсии по Минску, Бресту и Полоцку, а также визит на БелАЗ. Главные темы стажировки - подготовка молодых специалистов и практикоориентированность образования.