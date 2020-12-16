Новая новогодняя программа в Белгосцирке. Впервые на арене воздушные гимнасты в цепях

Самые сложные в мире акробатические трюки и аттракцион с белыми тиграми. Столичный цирк презентует новогоднее шоу. Его подготовили всего за месяц. Для публики не только любимые номера: артистка цирка в кольце, клоуны, но и танец на острие ножа, дрессированные медведи и ламы, а также экзотический верблюд. Впервые на арене воздушные гимнасты в цепях - номер для трех акробатов с железными кольцами под самым куполом цирка.