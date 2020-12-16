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Новая новогодняя программа в Белгосцирке. Впервые на арене воздушные гимнасты в цепях

Самые сложные в мире акробатические трюки и аттракцион с белыми тиграми. Столичный цирк презентует новогоднее шоу. Его подготовили всего за месяц. Для публики не только любимые номера: артистка цирка в кольце, клоуны, но и танец на острие ножа, дрессированные медведи и ламы, а также экзотический верблюд. Впервые на арене воздушные гимнасты в цепях - номер для трех акробатов с железными кольцами под самым куполом цирка.

Премьера новогодней программы "В поисках волшебства" - 19 декабря. Основная линия сюжета - приключения Снеговика и сказочных героев. На манеж также выйдут Дед Мороз со Снегурочкой. Оценить новогоднее шоу можно до 11 января.

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