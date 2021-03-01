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Новая ответственность наступает за нарушения ПДД

За некоторые инспекторы ДПС имеют право предупредить автолюбителей в устной форме. Но при выявлении более серьезных нарушений теперь не обойдется без штрафа. Кстати, с сегодняшнего дня, согласно правилам, авто можно "переобуть" в летнюю резину. Однако ГАИ советует с этим не спешить, пока не установится стабильная положительная температура.

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