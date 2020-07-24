Новая пожарная аварийно-спасательная часть открылась в Минске

Здание разместилось в Ленинском районе - по улице Сырокомли. Пожарное депо состоит из гаража-стоянки на 6 выездов, преимущественно вся техника новая. Также оборудован спортивный зал, комнаты психологической разгрузки и отдыха, класс для занятий как со взрослыми, так и с детьми. А на улице - целый спортивный городок: скалодром, полоса препятствий на 50 метров, гимнастическая и волейбольная площадки.

Радиус зоны обслуживания подразделения составляет 3 км. Появление пожарного депо позволит оперативнее реагировать на вызовы.



