Новая профсоюзная биатлонная база появилась в Минске

В Минске открыли новую базу для занятий биатлоном. Это совместный проект Федераций профсоюзов Беларуси, Министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета.

Торжественное открытие биатлонной базы состоялось9 декабря. С напутственным словом к юным спортсменам обратились министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок, председатель ФПБ Михаил Орда и биатлонистка Людмила Ананько.

В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва профсоюзов по зимним видам спорта, расположенной на ул. Калиновского, 111, есть три отделения:

Биатлоном занимаются 118 ребят, лыжным двоеборьем и прыжками с трамплина - 68, лыжными гонками - 37.







Для юных спортсменов оборудована специализированная площадка для занятий на открытом воздухе. На ней они будут оттачивать навыки не только катания, но и стрельбы. Уже обустроены бытовые помещения, закупается спортинвентарь, снаряжение и тренажеры. К слову, новую трассу ребята смогли опробовать в день ее открытия. Остались довольны.

Сегодня в системе Федерации профсоюзов действуют 103 спортшколы. Большинство из них построено несколько десятилетий назад и нуждается в ремонте. Поэтому в последние годы мы проводим большую работу в этом направлении: обновляем помещения и залы, закупаем необходимое спортивное снаряжение. Ведь для того чтобы дети могли реализовать свой потенциал, они должны заниматься в комфортных условиях. Председатель ФПБ Михаил Орда

От Национального олимпийского комитета профсоюзная школа получила сертификат для закупки спортивного инвентаря и оборудования. По словам вице-президента НОК, современные спортивные учреждения - это отличная (и главное - здоровая!) альтернатива компьютерным играм, которые так любят школьники. "Мы надеемся, что эта школа повысит у ребят интерес к биатлону", - подчеркнул Дмитрий Довгаленок.

И действительно, сегодня все больше детей, глядя на Дарью Домрачеву и Ирину Кривко, стремятся стать на лыжи. Как рассказал министр спорта и туризма, открытие новой базы привлекло дополнительно порядка 100 желающих попробовать себя в зимнем двоеборье. От этих мальчишек и девчонок тренеры, да и все неравнодушные к спорту, ждут упорного труда и побед на международной арене. Отраслевое ведомство со своей стороны обещает подставлять плечо и решать насущные вопросы.





Все детские спортивные школы находятся под нашим контролем. Мы постоянно мониторим, чего им не хватает, и по возможности стараемся закрыть их нужды. Появление этой базы - только начало. Уверен, в будущем мы сможем дальше развивать школу, чтобы у ребят были лучшие условия для тренировок. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

Данная работа ведется совместно с ФПБ. Так, за прошедшие годы практически для всех специализированных профсоюзных школ было закуплено новое снаряжение для занятий лыжным спортом. Эта колоссальная поддержка, учитывая, что зимние виды спорта являются в Беларуси одними из наиболее массовых и востребованных.

Только биатлоном в стране занимаются более 600 детей.