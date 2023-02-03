Новая развязка на пересечении улиц Аэродромной и Жуковского открыта для движения в Минске

Больше никаких заторов. Развязка на пересечении Аэродромной и Жуковского открыта для движения. Этот участок оборудовали с учетом особенностей трафика. Теперь здесь нет светофоров, а пешеходы пересекают дорогу по подземному переходу. Также вдоль съездов установлено современное светодиодное освещение. На улице Жуковского - комфортные и широкие тротуары и велодорожка для любителей экотранспорта.

На очереди еще один важный объект - развязка на выезде из города по проспекту Дзержинского на пересечении с МКАД. На 25-м километре кольцевой будут проводить капремонт. В планах на этот год также реставрация путепровода на Запорожской улице.