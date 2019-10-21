Новая развязка в столице появится в районе бывшего аэропорта Минск-1

Новая развязка в Минске появится в районе бывшего аэропорта номер один. Путепровод на два уровня свяжет улицы Аэродромную и Жуковского, которая будет пролегать от станции "Ковальская слобода" до улицы Кижеватова. Сейчас на участке перекладывают инженерные конструкции. А в декабре установят первые опоры.



Вместе с тем финальный этап работ проходит на участках Минской кольцевой на 3-ем и 25-ом километрах. Движение там уже запущено, сейчас завершают установку заборов и освещения. На 11-ом километре приступили к ремонту внешнего кольца. Продолжается и капитальный ремонт путепровода на улице Железнодорожной.



