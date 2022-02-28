Новая редакция Конституции получила одобрение подавляющего большинства белорусов

Беларусь вступает в новую эпоху поступательного развития. Наше общество определилось с правилами, по которым будет жить вся страна в ближайшие десятилетия. Референдум стал итогом большого диалога общества и власти, по результатам которого определены контуры дальнейшего развития нашей страны. Без слома, сохраняя то, что себя зарекомендовало, мы движемся вперед.