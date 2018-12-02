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Новая редакция закона о СМИ. Яркая дискуссия развернулась в "Клубе редакторов"

Новая редакция закона о СМИ в центре внимания экспертов и адептов самых разных точек зрения.

Яркая дискуссия развернулась в "Клубе редакторов”. "За круглым столом на острые вопросы отвечает министр информации страны. В 15:30 на "Беларусь 1" смотрите повтор программы. Также ее слушайте на Первом национальном канале Белорусского радио в 17:10.

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