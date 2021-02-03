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Новая российская вакцина от COVID-19 уже в Беларуси
Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщалось, по итогам первой и второй фаз исследований эффективность вакцины составила 100 %. Масштабный выпуск препарата планируется начать в феврале. Сегодня в Минске с белорусскими коллегами российские специалисты обсудили совместные шаги по противодействию распространения COVID-19 в регионе.
Санитарные службы Беларуси и России работают в тесном контакте
На встрече в правительстве также обсудили проект по совместному исследованию иммунитета к COVID-19 в нашей стране. Такие данные позволят прогнозировать дальнейшую эпидситуацию в регионе. Еще одна инициатива - работа по мониторингу изменчивости вируса на территории Беларуси.