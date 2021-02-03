Новая российская вакцина от COVID-19 уже в Беларуси

Россия передала Беларуси новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом сегодня сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщалось, по итогам первой и второй фаз исследований эффективность вакцины составила 100 %. Масштабный выпуск препарата планируется начать в феврале. Сегодня в Минске с белорусскими коллегами российские специалисты обсудили совместные шаги по противодействию распространения COVID-19 в регионе.