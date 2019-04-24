Новая рубрика АТН "Послание-2019. Контекст". Тема инклюзивного трудоустройства

Экономические ориентиры на будущее, социальная повестка, внешняя миролюбивая позиция - Послание народу и Национальному собранию объединило все те ключевые принципы, которые будут в основе дальнейшей политики Беларуси. Корреспонденты Агентства теленовостей разберут основные посылы по пунктам в нашей новой рубрике "Послание-2019. Контекст".



Вероника Бута затронет тему инклюзивного трудоустройства.



В настоящее время каждый десятый житель планеты с инвалидностью - это примерно 650миллионов человек

Статистика неутешительна, 2/3 из них, кто хотел бы работать, трудоустроиться не могут. Уровень безработицы среди людей с ограниченными возможностями в некоторых странах достигает порой 80 %. В 2015 году Беларусь как социально ориентированное государство присоединилась к Конвенции ООН о правах инвалидов, взяла на себя обязательства создавать равные условия для людей с далеко неравными возможностями. Реализуется в стране и госпрограмма о содействии занятости населения.







На поддержку этой уязвимой категории белорусов правительство планирует направить более 2миллиардов рублей

Спрос и предложение на такой труд изучила Анастасия Бенедисюк. Ревматоидный артрит. "В молодости заболела, в старости пришло" - не без доли иронии уже сегодня о своей болезни рассказывает Ольга Кашпур. Женщине пришлось уйти с работы и переквалифицироваться из продавца в швею. Вспомнилось юношеское хобби. Впрочем, каких сил ей стоило отыскать вакансию под себя. Иголку в стоге сена, говорит, проще. С инвалидностью и супруг Ольги, поэтому поиски в их семье продолжаются. Год швейному делу (профессиональному) Ольга обучалась у опытных коллег, сегодня уже самостоятельно выполняет положенную одну на всех (и здоровых тоже) норму. С инвалидностью здесь половина коллектива. Виктория, как и еще двое ее однокурсников, на предприятии сейчас на практике. Здесь заключили договор с несколькими колледжами. Укомплектовывают штат на перспективу. И сразу под себя. Уже через три месяца здесь откроют еще один цех (производственные площади позволяют), а это плюс 10 рабочих мест, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Когда выгодно обеим сторонам.







Уже в ближайшее время при наличии заказов в мастерской смогут отшивать до 500 экземпляров вот таких рюкзаков. При этом куда дешевле и хорошего качества. И почему бы не сделать на первый взгляд необычное производство еще и хорошим маркетинговым ходом. А вместе с ним повысить и уровень обслуживания. Именно жалобы покупателей в свое время подтолкнули одну из торговых сетей открыть "тихие кассы". Проекту уже больше двух лет. За это время рабочее место получили 40 человек с нарушениями слуха. Только в этом магазине сразу три "тихие кассы".



Сегодня в стране зарегистрировано 568 тысяч инвалидов, 199 тысяч из них трудоспособного возраста

Найти работу по возможности смогли 60 %. О том, что каждый из них готов выкладываться на 100, очереди в магазинах. Никаких экономических плюшек за трудоустройство людей с нарушениями слуха эта компания не получает. Создать дополнительную систему стимулирования для нанимателей требует и наш Президент. Особое внимание на проблему Александр Лукашенко обратил в минувшую пятницу в Послании народу и Национальному собранию.







В Министерстве труда и соцзащиты уже анонсируют новый проект закона "О социальных правах и гарантиях инвалидов"

Документ находится на рассмотрении в правительстве. На рассмотрении и еще один документ -"«О правах инвалидов и их социальной интеграции". В нем четко прописано понятие персонального ассистента. Он станет связующим звеном между службами занятости и предприятием. Уже год за бюджетные деньги такую услугу предоставляет Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.



Инклюзивное общество - один из ключевых посылов Послания-2019