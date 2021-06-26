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Новая серия "Крылья Победы" о подвигах "ночных ведьм" сегодня после "Панорамы"

Сегодня в восьмой серии "Крыльев Победы" - подвиги "ночных ведьм" - летчиц Советского Союза, которые успешно проводили налеты, изматывавшиефашистов физически и морально. 112 девушек от 17 до 22 лет в годы войны решились служить в небе по зову сердца и благодаря комсомольской путевкеиофициально стали первым женским авиаполком в истории мировой авиации. Как "утюжили" позиции немцев с помощью машин из фанеры и без стрелкового оружия? Внутренние кодексы и всесоюзные подвиги в кратком изложении за13 минут.

Все серии фильма "Крылья Победы" смотрите здесь

Список имен, подробности формирования и боев, уникальные фото 46-го гвардейского Таманского авиаполка, который бесстрашно сражался с врагом, выводил партизан из окружения и уничтожал фашистов, сегодня сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".


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