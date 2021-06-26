Новая серия "Крылья Победы" о подвигах "ночных ведьм" сегодня после "Панорамы"

Сегодня в восьмой серии "Крыльев Победы" - подвиги "ночных ведьм" - летчиц Советского Союза, которые успешно проводили налеты, изматывавшиефашистов физически и морально. 112 девушек от 17 до 22 лет в годы войны решились служить в небе по зову сердца и благодаря комсомольской путевкеиофициально стали первым женским авиаполком в истории мировой авиации. Как "утюжили" позиции немцев с помощью машин из фанеры и без стрелкового оружия? Внутренние кодексы и всесоюзные подвиги в кратком изложении за13 минут.