"На контроле Президента. Озеленение"

Более двух тысяч деревьев высадят этой весной вдоль Минской кольцевой. Растения украсят пустые территории около МКАД: автомобильные съезды, дорожные откосы. Тема озеленения станет ключевой в новой серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" - после "Панорамы".