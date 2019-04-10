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"На контроле Президента. Озеленение"

Более двух тысяч деревьев высадят этой весной вдоль Минской кольцевой. Растения украсят пустые территории около МКАД: автомобильные съезды, дорожные откосы. Тема озеленения станет ключевой в новой серии проекта Агентства теленовостей "На контроле Президента" - после "Панорамы".

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