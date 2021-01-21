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Новая серия об Оршанском льнокомбинате после "Панорамы" в проекте "Один день"
Его называют северным шелком и визитной карточкой Беларуси. Лен вот уже более 90 лет превращают в ткань на Оршанском льнокомбинате. О работе известного предприятия сегодня вечером расскажет авторский проект Белтелерадиокомпании "Один день". В составе крупнейшего в мире льноперерабатывающего производителя 5 фабрик. А в штате более 3,5 тысячи сотрудников. Они выпускают широкий ассортимент тканей - от костюмной до мебельной. Продукция Оршанского льнокомбината востребована на всех континентах, товар поставляется в 36 стран мира.
Новая серия об Оршанском льнокомбинате сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.
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