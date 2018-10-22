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Новая серия проекта АТН "На контроле Президента" посвящена эффективности работы спортивных арен

При этом вся необходимая инфраструктура для развития хоккея в Беларуси есть. Правда, если рассматривать загруженность спортивных объектов, то с этим есть проблемы. Новая серия проекта АТН "На контроле Президента" посвящена как раз эффективности работы арен.

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