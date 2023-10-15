Новая серия проекта АТН "В открытом доступе" о том, как вели битву за лен в послевоенные годы

В этом году как никогда погодные условия помогли уборке, можно сказать, самой стратегическойсельхозкультуры - льна. Символу нашей страны еще предстоит долгая цепочка- через переработку на производстве до конечного продукта в руки потребителя.



А вот как буквально битву за лен вели в первые послевоенные годы, когда выращивание было полностью утрачено,смотрите в очередном эпизоде проекта АТН "В открытом доступе". И неслучайно цветки льна вплетены в наш герб.