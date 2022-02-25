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Новая серия проекта "Де-факто" о сохранении исторической правды

Память, которая не дает забыть об ошибках прошлого. И если бы из истории извлекались уроки, то мир бы отказался от вооруженных конфликтов. Агентство теленовостей продолжает наполнять линейку проекта "Де-факто". Это личное прочтение белорусами новелл проекта Конституции. Новая серия - о сохранении исторической правды.


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