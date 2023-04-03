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Новая серия проекта "Геноцид. Без права на жизнь" сразу после "Понятной политики"
Фашисты ждали реванша, кровавым становился 1943 год. В новой серии проекта "Геноцид. Без права на жизнь" карательные операции против мирного населения и партизан. Только за осень 1942-го фашистами было сожжено больше сотни деревень и поселков в 30 районах республики. Всего за этот период было проведено 65 карательных операций, но ожидаемого эффекта они не имели. Немцы не щадили никого. Чтобы преодолеть опасный для них участок дороги, фашисты прикрывались населением, таким образом создавая себе живой щит. Реконструированные эпизоды, которые не сохранились в видеохронике, и свидетельства тех, кому удалось выжить даже на руках застреленной матери.
Каждую неделю неопровержимые факты из материалов Генеральной прокуратуры. Десятки карательных операций и уничтожение белорусского народа в годы войны в проекте "Геноцид. Без права на жизнь". Смотрите сегодня вечером сразу после "Понятной политики".
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