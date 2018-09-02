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Новая серия проекта "На контроле Президента" в среду вечером на "Беларусь 1"

Журналисты АТН готовят и еще одну серию проекта "На контроле Президента". На этот раз в поле зрения - стратегическая и имиджевая для нашей страны культура - лен. При строгом соблюдении всех технологий рентабельность северного шелка может составлять 70%!

Как выполняются поручения Главы государства от подготовки кадров и возделывания льна до производства тканей и пошива одежды? Об этом очередной выпуск специального проекта "На контроле Президента". В среду сразу после "Панорамы".

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