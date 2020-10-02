Новая серия проекта "Один день"

Она приручила металл и огонь. Кузнец Оксана Кирилюк - герой новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Каково это быть «железной леди»? Какие сокровища можно найти в металлоломе? И как выковать ветер? Ответы на эти вопросы уже завтра в 8:30 в эфире "Беларусь 1".