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Новая серия проекта "Один день" о роте почетного караула

Без участия офицеров и солдат этого элитного подразделения не обходится ни одна встреча иностранных делегаций на высшем уровне и ни одно протокольное мероприятие с участием первых лиц государства. Их внешний вид - визитная карточка Вооруженных сил. Рота почетного караула - в новой серии проекта Белтелерадиокомпании "Один день".

Образцовое исполнение строевых приемов с оружием, выставление линейных на параде, плац-концерт на День Независимости - особенности службы в этом особом подразделении белорусской армии.

  • Как проходят занятия по строевой подготовке?

  • Какие приспособления используются, чтобы научиться держать спину?

  • Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в роту почетного караула?

Об этом сегодня вечером в эфире. Выпуск о роте почетного караула - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и в субботу на "Беларусь 1".



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