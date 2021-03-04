ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новая серия проекта "Один день" о заводе "БелДжи" - сегодня вечером на "Беларусь 1"

Каждый пятый новый автомобиль, проданный в 2020 году, производился на "БелДжи". Предприятие основано 4 года назад между Борисовом и Жодино. Площадь - 118 гектаров, а в штате - более 1300 специалистов. Как собирается легковой автомобиль? Какое участие в этом принимают роботы? Почему автолюбители все чаще покупают "джили"? Ответы на эти вопросы - в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании "Один день". Новая серия о заводе "БелДжи" - сразу после "Панорамы". Смотрите проект "Один день" и по субботам.

Смотрите также:

Директор ОАО "Стеклозавод "Неман" Юрий Кисляк

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все