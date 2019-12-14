Новая серия проекта "Поколение.by" будет посвящена волонтерам

Поверившим в свои способности посвящена новая серия проекта Агентства теленовостей "Поколение.by". Фильм о тех, у кого есть огромное стремление помогать другим. Волонтеры. Это не только про горящие глаза,но и про смелые поступки! Новая серия "Поколение.by" 19 декабря сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1".