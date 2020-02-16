Новая серия проекта "Поколение.by". В четверг после "Панорамы"

Впрочем, новое поколение с технологиями на ты с рождения. И конкуренции роботов не боится. О тех, кто строит будущее, - новая серия проекта Агентства теленовостей "Поколение.by".



Умные машины оживают в руках белорусских студентов и школьников. Робототехники. Смотрите в четверг, 20 февраля, сразу после "Панорамы".



