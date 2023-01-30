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Новая школа на 1020 мест появится в Лебяжьем
Новая школа на 1020 мест появится в столичном микрорайоне Лебяжий. Объект по улице Ильянской начали возводить в октябре, завершить же строительство планируют в 2024 году. Там "вырастут" сразу два учебных корпуса, по проекту также бассейн и тренажерный зал, многочисленные творческие студии и трудовые мастерские. Чтобы создать качественную и максимально комфортную среду для образования детей, специалисты работают без выходных. В современнойгустонаселенной застройке это будет вторая школа.
Всего в этом году в столице запланировано строительство и проектирование 8 школ и 14 детских садов. Так, уже в 2023-м, например, откроют дошкольные учреждения в Соколе и Новинках, а еще в Заводском, Октябрьском и Московском районах. Проекты преимущественно типовые - рассчитаны на 230 малышей.
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