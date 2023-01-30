Новая школа на 1020 мест появится в Лебяжьем

Новая школа на 1020 мест появится в столичном микрорайоне Лебяжий. Объект по улице Ильянской начали возводить в октябре, завершить же строительство планируют в 2024 году. Там "вырастут" сразу два учебных корпуса, по проекту также бассейн и тренажерный зал, многочисленные творческие студии и трудовые мастерские. Чтобы создать качественную и максимально комфортную среду для образования детей, специалисты работают без выходных. В современнойгустонаселенной застройке это будет вторая школа.