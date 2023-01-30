ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новая школа на 1020 мест появится в Лебяжьем

Новая школа на 1020 мест появится в столичном микрорайоне Лебяжий. Объект по улице Ильянской начали возводить в октябре, завершить же строительство планируют в 2024 году. Там "вырастут" сразу два учебных корпуса, по проекту также бассейн и тренажерный зал, многочисленные творческие студии и трудовые мастерские. Чтобы создать качественную и максимально комфортную среду для образования детей, специалисты работают без выходных. В современнойгустонаселенной застройке это будет вторая школа.

Всего в этом году в столице запланировано строительство и проектирование 8 школ и 14 детских садов. Так, уже в 2023-м, например, откроют дошкольные учреждения в Соколе и Новинках, а еще в Заводском, Октябрьском и Московском районах. Проекты преимущественно типовые - рассчитаны на 230 малышей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все