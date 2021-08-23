Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске

По микрорайону на сегодня значится более 2 800 детей в возрасте от 0 до 18 лет, поэтому, безусловно, строительство объектов образования очень и очень актуально в этом микрорайоне. Буквально в прошлом году мы открыли здесь детский сад на 240 мест с бассейном, ведется активное строительство второго детского сада на 240 мест с бассейном.

Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома