3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске
Новая школа на тысячу мест готовится к открытию в Бобруйске. Она станет 35-й по счету и распахнет двери в быстрорастущем микрорайоне Молодежный. Идет монтаж спортивных площадок, укладка тротуарной плитки. В здании завершаются отделочные работы. С расстановкой мебели в классах помогают родители школьников. В учебном заведении будет и свой бассейн, тренажерный зал, лыжная база. Создана безбарьерная среда.
Очень хорошие современные классы. Четыре лингафонных кабинета с современным оборудованием, два кабинета информационных технологий. Лаборатория биологии, химии, лаборатория физики тоже с новым хорошим оборудованием.
По микрорайону на сегодня значится более 2 800 детей в возрасте от 0 до 18 лет, поэтому, безусловно, строительство объектов образования очень и очень актуально в этом микрорайоне. Буквально в прошлом году мы открыли здесь детский сад на 240 мест с бассейном, ведется активное строительство второго детского сада на 240 мест с бассейном.
Всего в школе будет 44 класса. Восемь из них - для первоклассников.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП