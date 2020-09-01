Новая школа открылась в Витебск

Новая школа открылась и в Витебске. Она носит имя легендарного генерала армии, Героя Советского Союза Евгения Ивановского. Поздравить детей, родителей и учителей с Днем знаний приехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Просторные кабинеты и коридоры, мастерские, два бассейна, спортивные залы и многофункциональные площадки. Новая школа - это современный центр развития. Здесь будут учиться 2 тысячи детей, 380 из них - первоклашки.



В школе будет много секций для развития детей. Также спортзалы и бассейн смогут по абонементам посещать все желающие.



