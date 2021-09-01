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Новая школа в Столбцах встретила первых учеников

Подарок ко Дню знаний. Новая школа в Столбцах приняла учеников. Премьерный звонок сегодня прозвучал почти для девяти сотен учащихся. По-особенному это волнующий момент для первоклассников - их здесь более сотни. Именно главным героям праздника, детям, и выпала ответственная миссия - перерезание красной ленты.

Школа встретила учеников яркими учебными кабинетами, просторными спортивными и музыкальными залами. Для всестороннего развития бассейн и STEM-класс, фотолаборатория и центр безопасности.

Комфортная инфраструктура

В Столбцах марафон открытий только начинается. Город в следующем году станет столицей областных "Дожинок". Как будет развиваться инфраструктура, зависит от самих жителей: создан своеобразный кол-центр.

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