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Новая система регулирования цен: за стоимостью каких товаров пристально следит МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выпустило разъяснения по новой системе регулирования цен. Отдельно контролируется стоимость на сезонные товары (речь и о продукции из "борщевого набора"), а также на яблоки, огурцы и томаты. Повышать их стоимость можно не больше чем на 3,5 % к такому же месяцу 2023 года. Это позволит исключить хаотичный рост цен в межсезонный период.

При этом МАРТ продолжит мониторить ценообразование на рынке и в 2024 году - пристальнее будут смотреть за стоимостью молочных позиций, бытовой техники и запчастей для авто.

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