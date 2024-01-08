Новая система регулирования цен: за стоимостью каких товаров пристально следит МАРТ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выпустило разъяснения по новой системе регулирования цен. Отдельно контролируется стоимость на сезонные товары (речь и о продукции из "борщевого набора"), а также на яблоки, огурцы и томаты. Повышать их стоимость можно не больше чем на 3,5 % к такому же месяцу 2023 года. Это позволит исключить хаотичный рост цен в межсезонный период.