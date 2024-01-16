Новая схема обмана - мошенники звонят под видом мобильных операторов

Александр Пискунов, начальник отдела по противодействию киберпреступности Советского РУВД г. Минска:

На следующий день жертве сообщили, что неизвестные продают ее квартиру на теневом интернет-аукционе, и предложили поучаствовать в "спецоперации" по поимке преступников, выставив свое жилье на продажу. Потерпевшая согласилась, а заподозрила неладное только когда узнала, что с ее "защищенного счета" исчезли все деньги - 8 тысяч долларов.