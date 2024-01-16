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Новая схема обмана - мошенники звонят под видом мобильных операторов
Мошенники обманывают под видом мобильных операторов. В Минске пенсионерка поверила звонившим аферистам и чуть не лишилась квартиры.
В мессенджере поступил звонок от якобы представителей провайдера, которые сообщили о большой задолженности на номере женщины. Речь шла о 17 тысячах рублей. Для решения вопроса надо было временно перевести на указанные реквизиты все сбережения. Пенсионерка положила свыше 20 тысяч рублей.
Александр Пискунов, начальник отдела по противодействию киберпреступности Советского РУВД г. Минска:
На следующий день жертве сообщили, что неизвестные продают ее квартиру на теневом интернет-аукционе, и предложили поучаствовать в "спецоперации" по поимке преступников, выставив свое жилье на продажу. Потерпевшая согласилась, а заподозрила неладное только когда узнала, что с ее "защищенного счета" исчезли все деньги - 8 тысяч долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.
В милиции напоминают: работники банков, правоохранители, операторы мобильных сетей не звонят в мессенджеры и не просят переводить деньги.
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