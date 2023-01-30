Новая схема развода - минчанин сдавал в ювелирные магазины дешевые украшения под видом золотых

В Слуцке за аферу с золотом задержан 33-летний минчанин, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

В милицию поступило сообщение от сотрудников ювелирного магазина о том, что молодой человек пытается сдать цепочку из металла желтого цвета под видом золотой.

Было установлено, что мужчина придумал схему обмана ювелирных магазинов. Он приобретал дешевые изделия из желтого металла, затем присоединял к ним золотые застежки с проставленной пробой. Сотрудники магазина проверяли лишь застежку и принимали всю цепочку как полностью изготовленную из золота.

В последнем магазине фигурант пытался продать изделие более чем за Br1,1 тыс. Сотрудница проявила бдительность и обнаружила неоднородность металла.

Мужчина задержан.Следователи возбудилиуголовное дело за мошенничество. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.