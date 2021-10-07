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Новая смерть мигранта на границе

Очередная жертва политики двойных стандартов Евросоюза. Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп мужчины. Есть все основания полагать, что он входил в группу мигрантов, которых литовская сторона пыталась насильно вытеснить в Беларусь. Методы, которые используют их пограничники, иначе как садистскими не назовешь. Это не просто запугивание, а избиения и травля собаками.

Подробности очередной трагедии со смертельным исходом в нашем эксклюзивном репортаже. Впечатлительных и детей просим отойти от экрана.

Труп мужчины был обнаружен 5 октября. Он лежал в кустах, всего в 500-х метрах от госграницы с Литвой. Осмотр тела оперативно-следственной группой выявил на месте смерти мобильник, пластиковые карточки и документы. Судя по ним, это был 29-летний гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан.



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Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:

В ходе осмотра местности были обнаружены документы на имя гражданина Шри-Ланки 1992 г.р. По имеющейся оперативной информации данный гражданин входил в одну из групп, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Беларуси. По данному факту проводится разбирательство.


С высокой долей вероятности этот молодой парень - из числа беженцев, стремящихся любой ценой попасть в Европу за новой жизнью. Сколько таких сейчас у границ ЕС с разных направлений, не берется сказать никто, но это минимум десятки, а то и сотни тысяч. К сожалению, приходится констатировать - методы обращения с ними польских и литовских пограничников неизбежно ведут к таким трагедиям.

Точную причину гибели гражданина Шри-Ланки скоро установит белорусская экспертиза.

Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области


Напомним, что ранее в августе на руках у белорусских пограничников умер мигрант, проползший избитым с территории Литвы. 19 сентября рядом с белорусско-польской границей нашли тело погибшей женщины. Еще три беженца обнаружили мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши. Евросоюз закрывает глаза на гуманитарную катастрофу на своих восточных границах. Хотя принудительный разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами.

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