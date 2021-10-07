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Новая смерть мигранта на границе
Очередная жертва политики двойных стандартов Евросоюза. Недалеко от белорусско-литовской границы обнаружен труп мужчины. Есть все основания полагать, что он входил в группу мигрантов, которых литовская сторона пыталась насильно вытеснить в Беларусь. Методы, которые используют их пограничники, иначе как садистскими не назовешь. Это не просто запугивание, а избиения и травля собаками.
Подробности очередной трагедии со смертельным исходом в нашем эксклюзивном репортаже. Впечатлительных и детей просим отойти от экрана.
Труп мужчины был обнаружен 5 октября. Он лежал в кустах, всего в 500-х метрах от госграницы с Литвой. Осмотр тела оперативно-следственной группой выявил на месте смерти мобильник, пластиковые карточки и документы. Судя по ним, это был 29-летний гражданин Шри-Ланки Ригаван Кирушантан.
Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда:
В ходе осмотра местности были обнаружены документы на имя гражданина Шри-Ланки 1992 г.р. По имеющейся оперативной информации данный гражданин входил в одну из групп, которую литовские силовики пытались неоднократно незаконно вытеснить на территорию Беларуси. По данному факту проводится разбирательство.
С высокой долей вероятности этот молодой парень - из числа беженцев, стремящихся любой ценой попасть в Европу за новой жизнью. Сколько таких сейчас у границ ЕС с разных направлений, не берется сказать никто, но это минимум десятки, а то и сотни тысяч. К сожалению, приходится констатировать - методы обращения с ними польских и литовских пограничников неизбежно ведут к таким трагедиям.
Точную причину гибели гражданина Шри-Ланки скоро установит белорусская экспертиза.
Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Напомним, что ранее в августе на руках у белорусских пограничников умер мигрант, проползший избитым с территории Литвы. 19 сентября рядом с белорусско-польской границей нашли тело погибшей женщины. Еще три беженца обнаружили мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши. Евросоюз закрывает глаза на гуманитарную катастрофу на своих восточных границах. Хотя принудительный разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами.
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