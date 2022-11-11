3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Новая соцуслуга может появиться в Беларуси
В Беларуси может появиться новая социальная услуга персонального ассистента. Об этом журналистам сообщила консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская, передает БелТА.
"Услуга персонального ассистента включает в себя те услуги, которые оказываются на сегодняшний день помощником по сопровождению инвалидам по зрению и людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, и услугу ассистента, оказывающуюся людям с интеллектуальными нарушениями. Новая соцуслуга будет комплексной, ее будут предоставлять дифференцированно в зависимости от наличия родственников. Она будет прорабатываться максимально индивидуально в зависимости от конкретных потребностей человека с инвалидностью", - рассказала Ева Зубковская.
Появление новой услуги предусмотрено проектом постановления Совета Министров об изменении государственного реестра технических средств социальной реабилитации, куда также включены нормы о возможности самостоятельной покупки средств реабилитации и получении за это денежной компенсации. "Такая возможность очень востребована среди людей с инвалидностью. Для людей с нарушением зрения в перечень средств реабилитации войдут диктофон, плеер, сотовый телефон либо смартфон с программным обеспечением, синтезирующим речь и функции навигации, устройство для прослушивания озвученной литературы - плеер, часы с синтезатором речи. Это основные средства. В постановлении предусматривается еще ряд изменений, среди которых расширение перечня категорий инвалидов, имеющих право на обеспечение техническими средствами реабилитации бесплатно либо за отдельную стоимость, а также изменения в услугах социального обслуживания", - заключила представитель Минтруда.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов