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Новая соцуслуга может появиться в Беларуси

Новая соцуслуга может появиться в Беларуси

В Беларуси может появиться новая социальная услуга персонального ассистента. Об этом журналистам сообщила консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская, передает БелТА.

"Услуга персонального ассистента включает в себя те услуги, которые оказываются на сегодняшний день помощником по сопровождению инвалидам по зрению и людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, и услугу ассистента, оказывающуюся людям с интеллектуальными нарушениями. Новая соцуслуга будет комплексной, ее будут предоставлять дифференцированно в зависимости от наличия родственников. Она будет прорабатываться максимально индивидуально в зависимости от конкретных потребностей человека с инвалидностью", - рассказала Ева Зубковская.

Появление новой услуги предусмотрено проектом постановления Совета Министров об изменении государственного реестра технических средств социальной реабилитации, куда также включены нормы о возможности самостоятельной покупки средств реабилитации и получении за это денежной компенсации. "Такая возможность очень востребована среди людей с инвалидностью. Для людей с нарушением зрения в перечень средств реабилитации войдут диктофон, плеер, сотовый телефон либо смартфон с программным обеспечением, синтезирующим речь и функции навигации, устройство для прослушивания озвученной литературы - плеер, часы с синтезатором речи. Это основные средства. В постановлении предусматривается еще ряд изменений, среди которых расширение перечня категорий инвалидов, имеющих право на обеспечение техническими средствами реабилитации бесплатно либо за отдельную стоимость, а также изменения в услугах социального обслуживания", - заключила представитель Минтруда.

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