Новая соцуслуга может появиться в Беларуси

В Беларуси может появиться новая социальная услуга персонального ассистента. Об этом журналистам сообщила консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская, передает БелТА.

"Услуга персонального ассистента включает в себя те услуги, которые оказываются на сегодняшний день помощником по сопровождению инвалидам по зрению и людям с нарушением опорно-двигательного аппарата, и услугу ассистента, оказывающуюся людям с интеллектуальными нарушениями. Новая соцуслуга будет комплексной, ее будут предоставлять дифференцированно в зависимости от наличия родственников. Она будет прорабатываться максимально индивидуально в зависимости от конкретных потребностей человека с инвалидностью", - рассказала Ева Зубковская.