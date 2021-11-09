Станция техобслуживания тракторов будет открыта на базе ресурсного центра Городокского аграрно-технического колледжа

На базе ресурсного центра Городокского аграрно-технического колледжа будет открыта станция техобслуживания тракторов. В учебном заведении будущие специалисты большую часть времени проводят в мастерских. Здесь оборудованы современные лаборатории, класс по изучению энергонасыщенной техники, есть симуляторы сельскохозяйственных машин. В 2018 году в колледже был открыт обновленный ресурсный центр, помощь в оснащении которого оказали практически все белорусские производители сельхозтехники. Благодаря этому студенты обучаются на новейших образцах машин и оборудования. Недавно появилась собственная СТО, ее услугами может воспользоваться любой желающий. Следующий этап - станция техобслуживания сельскохозяйственных машин: это ремонт двигателей, ходовой части, гидравлического оборудования и шин.