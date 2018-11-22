10 танков Т-72-Б3 поступили на вооружение 120-ой механизированной бригады

Новая техника встала в строй. Торжественная церемония передачи состоялась сегодня в Минске. Она стала очередным этапом планового процесса перевооружения белорусской армии. Модернизированные танки получили современное оснащение практически всех узлов и вооружения, и таким образом их можно поставить в один ряд с лучшими мировыми образцами.

