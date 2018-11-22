Новая техника поступила на вооружение 120-й механизированной бригады в столице

10 танков Т-72-Б3 встали в строй. Торжественная церемония передачи тяжелой техники состоялась сегодня в Минске. Она стала очередным этапом планового процесса перевооружения белорусской армии. Модернизированные танки получили современное оснащение практически всех узлов и вооружения, и, таким образом, их можно поставить в один ряд с лучшими мировыми образцами.

Модернизацию техника проходила как в Беларуси, так и в России. Установлены более надежная ходовая часть и трансмиссия, мощный двигатель, многослойная броня, прибор наведения на многоканальный прицел наводчика "Сосна-У".