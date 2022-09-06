ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новая традиция БРСМ - для 20 ребят провели церемонию прощания с пионерским галстуком

Новая традиция преемственности молодежных организаций страны появилась в канун юбилея БРСМ. Церемонию прощания с пионерским галстуком сегодня впервые провели в столице для 20 ребят, которым уже исполнилось 14.

Им взамен вручили членские билеты Союза молодежи. Символично, что местом церемонии выбран сквер Марата Казея - отважного пионера, юного партизана-разведчика и Героя Советского Союза. К бронзовому монументу возложили цветы и установили у памятника "Цифровую звезду". Здесь же ровесники БРСМ - 20-летние студенты, курсанты, молодые работники из разных регионов страны - подготовили обращение для потомков.

"Капсула времени" от БРСМ для потомков

Вот эта символическая отчасти акция по закладке капсулы является связующей нитью. Конечно, в текст мы закладывали фундаментальные основы. Это сохранение исторической памяти, это уважение предков, это гордость за нашу страну, за нашу Беларусь, за то, что делается в последние десятилетия для того, чтобы она оставалась такой красивой, стабильной, независимой.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ
Я ровесница БРСМ. В первую очередь БРСМ для меня это творческая реализация. Поскольку я финалистка "Студент года" (в 2021 году я участвовала в этом проекте), то, что меня еще цепляет в Союзе молодежи, это волонтерский отряд "Доброе сердце". С этого отряда начинался мой путь. Мне безумно нравится выступать в детских домах, в домах пожилых людей.
Виктория Шамко, главный специалист первичной организации БРСМ Витебского государственного медицинского университета

"Капсулу времени" для потомков передали на хранение в Музей истории комсомольского и молодежного движения. Послание откроют через 30 лет к полувековому юбилею БРСМ. В финале встречи участников собрал открытый диалог. Он объединил ровесников организации и новых членов БРСМ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все