Новая традиция БРСМ - для 20 ребят провели церемонию прощания с пионерским галстуком

Я ровесница БРСМ. В первую очередь БРСМ для меня это творческая реализация. Поскольку я финалистка "Студент года" (в 2021 году я участвовала в этом проекте), то, что меня еще цепляет в Союзе молодежи, это волонтерский отряд "Доброе сердце". С этого отряда начинался мой путь. Мне безумно нравится выступать в детских домах, в домах пожилых людей.

Виктория Шамко, главный специалист первичной организации БРСМ Витебского государственного медицинского университета