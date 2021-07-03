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Новая центральная городская поликлиника Гомеля рассчитана на 800 посещений в смену

Открытие именно этого объекта жители Гомеля ждали особенно. Новая центральная городская поликлиникарассчитана на 800 посещений в смену. Здесь могут получать помощь40 тысяч жителей трех микрорайонов. Но ее уникальность не только в размерах.

Это первая из поликлиник в областных центрах, где есть компьютерный томограф, современное рентген-диагностическое отделение и очень хорошее оснащение врачей общей практики и узких специалистов. Новый стандарт для поликлинического звена страны - в специальном проекте АТН.

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