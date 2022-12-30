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Казанцев: Падение украинской ракеты на территории Беларуси может быть провокацией киевского режима

Падение украинской ракеты на территории Беларуси может быть провокацией киевского режима - это новая версия произошедшего накануне инцидента. Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск - начальник управления ЗРВ полковник Кирилл Казанцев: "Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация ВСУ".

Военный также сказал, что расследование все еще продолжается. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны Республики Беларусь.

Видео:Минобороны Беларуси

Фото:Минобороны Беларуси

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